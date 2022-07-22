Июль, 22 в 19:53

В Харьковской области российские захватчики терпят значительные потери вследствие мощной обороны Вооруженных сил Украины. Оккупанты жалуются, что не способны захватить там даже одно село.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор рашистов, который удалось перехватить Службе безопасности Украины.

Один из путинских солдат рассказал своей жене о ситуации в военных подразделениях РФ, находящихся во временно оккупированном Изюме.

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– В Изюме пацанов так гоняли, что они все “кончились”. Их по пешеходному мосту гоняли без танков, без БМП… и просто так вот бегали туда. Сбегают, пиз*ы получат и обратно прибегут, — заявил оккупант.

Он также посетовал, что путинские войска не могут пойти в наступление в Харьковской области из-за нехватки людей. Так что они теперь не способны захватить даже село.

– Мы не можем деревню взять одну. Поехали – пиз*ы получили, 20 человек убило, 100 раненых, — заявил оккупант.

Как подчеркнули в СБУ, украинская армия методично работает над тем, чтобы рашисты “закончились” не только под Изюмом, но и на других временно оккупированных территориях Украины.

Російські окупанти потерпають від ЗСУ на Харківщині і не можуть захопити навіть одне село Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ ⬇️ pic.twitter.com/iVK563jGY4 — СБ України (@ServiceSsu) July 22, 2022

Ранее спецслужба уже публиковала телефонный разговор, в ходе которого рашисты жаловались, что ВСУ тотально уничтожают их войска под Харьковом. Так, в одном из полков осталось около 14 танков из 90. А уровень подготовки российских танкистов и артиллеристов очень низкий.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери России в полномасштабной войне против Украины достигли ориентировочно уже 39 тыс. убитых.

В связи со значительными потерями родители российских оккупантов советуют сыновьям ломать себе руки и ноги, чтобы попасть в госпиталь и не погибнуть в Украине.