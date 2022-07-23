Июль, 22 в 22:47

Ответственность за экспорт украинского зерна теперь лежит на Организации Объединенных Наций.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 22 июля.

— Сегодня наше государство и весь цивилизованный мир достигли важной договоренности – есть соглашение, позволяющее разблокировать украинские порты и возобновить украинский аграрный экспорт. С первого дня полномасштабного вторжения Россия делала все, чтобы не просто закрыть для Украины доступ к морю, а уничтожить сам потенциал нашего экспорта: портовую инфраструктуру, железную дорогу, склады и элеваторы. Мы этого не позволили, – сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что сейчас Украина не только может возобновить работу портов на Черном море, но и сохранить для них необходимую защиту.

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– Это отработано с нашими военными и нашей разведкой. Военные заверили меня в стопроцентном контроле подходов к нашим портам, – добавил украинский лидер.

По его словам, долгое время все детали подписанной в Стамбуле инициативы обсуждались с ключевыми международными партнерами Украины и Организацией Объединенных Наций.

– Многие лидеры были привлечены к тому, чтобы удалось восстановить наш морской экспорт. И я благодарен генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Эрдогану за их усилия, – сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что текст подписанного сегодня документа был обнародован публично и каждый может ознакомиться с его пунктами.

– Они полностью отвечают интересам Украины, – отметил Владимир Зеленский.

Он прокомментировал сам документ, подчеркнув, что, во-первых, около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт, а уже собираемый урожай также можно будет реализовать.

– Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. Это средства для посевной в следующем году. У нас сейчас уже налицо зерна примерно на $10 млрд, — пояснил украинский президент.

Во-вторых, сказал президент, теперь у Украины есть шанс снизить остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала Россия.

— Есть шанс не допустить глобальной катастрофы – голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в частности, в странах, которые нам помогают, — пояснил Владимир Зеленский.

В-третьих, подписание зернового соглашения стало очередной демонстрацией, что Украина способна выстоять в этой войне, пояснил он.

– Важно, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством, – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский добавил, что всем остается понятным, что со стороны России могут быть провокации и попытки дискредитировать украинские и международные усилия.

– Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров — гарантировать соблюдение договоренностей. И я хочу поблагодарить всех наших воинов, которые очистили от врага Змеиный, защищают Одессу и Николаев, постепенно продвигаются в Херсонской области, освобождая нашу территорию, — сказал он.

Президент добавил, что Украина готовится к старту второго киевского саммита первых леди и джентльменов.

— Эта инициатива первой леди Украины была основана в прошлом году и доказала, что может направить мягкую силу жен и мужей лидеров государств для решения различных проблем национального и глобального масштаба, — отметил Владимир Зеленский.

Он пояснил, что в этом году саммит будет посвящен теме послевоенного обновления Украины. Речь идет не просто о восстановлении украинских городов и поселков, а о возвращении людей, то есть о переселенцах, которые не должны стать беженцами. В частности, на саммите речь пойдет о необходимой помощи и реабилитации для пострадавших от войны и о возрождении социальной жизни в общинах и городах, разбитых оккупантами.

Владимир Зеленский отметил, что в рамках саммита и на основе нашей государственной благотворительной платформы United24 уже начался сбор средств на специальные реанимационные автомобили для Украины.

— Не стану сейчас раскрывать всего, что подготовлено первой леди Украины и ее командой, но чувствую, что с дипломатической точки зрения это будет мощное событие, — отметил президент.

Владимир Зеленский добавил, что в течение 22 июля беседовал с и.о. премьер-министра Великобритании Борисом Джонсоном. Прежде всего, речь шла о безопасности и оборонном сотрудничестве, сказал президент, и добавил, что Украина ждет нового пакета военной поддержки, который был объявлен накануне.

Президент отметил, что отношения между Украиной и Британией построены на общих ценностях, и что бы ни происходило в политике, связи между двумя странами и обществами будут только усиливаться.

Он резюмировал свое обращение тем, что вечером подписал очередной указ о награждении наших воинов. 180 участников боевых действий отмечены государственными наградами, из них 100 – посмертно.