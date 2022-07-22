Россия потеряла военный потенциал для реализации собственных амбиций в Украине – армия Канады

Июль, 22 в 7:29

В Канаде ответили на заявления России о расширении ее целей в войне после военной помощи Украине с Запада и сообщили, что РФ, вероятно, исчерпала военный потенциал для реализации своих амбиций.

Об этом говорится в анализе Вооруженных сил Канады в Twitter.

– Россия утверждала, что в ответ на военную помощь Запада, оказанную Украине, она была “вынуждена” расширить свои цели за пределы “освобождения” Донбасса на востоке Украины, включив другие большие части страны, – говорится в сообщении.

Россия, вероятно, исчерпала военный потенциал для реализации своих амбиций в Украине и вынуждена была уменьшить свои стратегические цели.

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– У России всегда были максималистские географические амбиции в Украине. Неудачные попытки Москвы захватить Киев и северо-восточные города Чернигов, Сумы и Харьков в начале вторжения демонстрируют эти значительные территориальные амбиции далеко за пределами Донбасса, — говорится в анализе.

Из-за значительных потерь личного состава и техники у России, вероятно, больше нет военного потенциала для реализации своих амбиций в Украине, говорится в анализе Вооруженных сил Канады.