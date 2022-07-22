В Киеве правоохранители задержали мужчину за трансфер призывников через границу

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева разоблачен 34-летний житель Киевской области, организовавший незаконную схему переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Согласно материалам уголовного производства мужчина предлагал гражданам, которым запрещен выезд за пределы государства на период действия военного положения, организовать беспрепятственное пересечение границы Украины на основании документов о якобы обучении в высших учебных заведениях Республики Польша.

– Свои услуги злоумышленник оценил в сумме 1 600 евро с человека. В частности, по такой схеме мужчина собирался переправить через государственную границу Украины гражданина призывного возраста. В ходе контроля за совершением преступления организатор схемы был задержан во время встречи с “клиентом” и получении от него 800 долларов США, — говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.