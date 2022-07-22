Июль, 22 в 19:06

Украина уничтожила более сотни высокостоящих российских целей и добилась прогресса в борьбе против оккупантов.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник по вопросам обороны США. По его словам, борьба за Донбасс может продолжаться все лето, поскольку “россияне достигают медленных успехов дорогой ценой”.

– Эти удары постоянно ухудшают способность России обеспечивать свои войска, командовать и контролировать их силы, а также вести незаконную агрессивную войну. Украинцы атакуют российские командные пункты, склады боеприпасов, объекты противовоздушной обороны, радиолокационные узлы и узлы связи, позиции дальнобойной артиллерии, – сказал глава Комитета начальников штабов США Марк Милли.

В США считают, что Россия ежедневно выпускает десятки тысяч артснарядов. А для вторжения в Украину РФ направила почти 85% своей армии.

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— Они не могут продолжать так вечно, россияне потратили много более умных боеприпасов, их возможности становятся ограниченнее, — сказал он.

Ранее Марк Милли заявил, что российская армия не уничтожила ни одну ракетную систему HIMARS, которые украинцы получили от западных партнеров. По его словам, в Украине “замечательные артиллеристы”.