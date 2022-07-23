Били кассетными боеприпасами: оккупанты обстреляли жилые кварталы Славянска
Российские оккупационные войска вновь нанесли удары по Славянску, в результате чего по меньшей мере три человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на своем Telegram канале.
– Славянск снова под ударами российских оккупантов. Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. В настоящее время известно о по меньшей мере трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах, — сообщил он.
Кириленко добавил, что по предварительной информации, обстрел города оккупанты произвели кассетными боеприпасами.
— Российская армия совершает преступления на украинской земле, разрушая наши города и поселки, убивая мирных людей. За все придется ответить, – резюмировал он.
Ранее американские военные аналитики из Института изучения войны писали, что российское наступление на Донбассе может завершиться захватом крупных населенных пунктов, таких как Славянск или Бахмут. И хотя наступление оккупантов на Славянск в последние недели почти остановилось, аналитики считают, что захват города может произойти через несколько недель.
Источник: Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко