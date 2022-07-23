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Факты / Украина

Число пострадавших в результате ракетных ударов РФ вблизи Кропивницкого выросло до 19 человек — ОВА

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Число пострадавших в результате ракетных ударов РФ вблизи Кропивницкого выросло до 19 человек — ОВА
Фото: Depositphotos

Руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил о 19 пострадавших в результате российских ракетных ударов вблизи Кропивницкого в утром 23 июля.

— По состоянию на сейчас уже 19 раненых в результате сегодняшнего утреннего обстрела. Их жизни ничего не угрожает. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь, — написал Райкович в Telegram.

Напомним, что сегодня утром российские военные выпустили по Кировоградской области 13 крылатых ракет: 8 ракет Калибр морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3.

По словам Райковича, они попали в военный аэродром Канатово и один из объектов Укрзализныци.

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Ранее сообщалось о трех погибших и 16 раненых, среди них один военный и двое сотрудников ведомственной охраны.

Источник: Андрей Райкович

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