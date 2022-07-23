Число пострадавших в результате ракетных ударов РФ вблизи Кропивницкого выросло до 19 человек — ОВА
Руководитель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил о 19 пострадавших в результате российских ракетных ударов вблизи Кропивницкого в утром 23 июля.
— По состоянию на сейчас уже 19 раненых в результате сегодняшнего утреннего обстрела. Их жизни ничего не угрожает. Всем оказана квалифицированная медицинская помощь, — написал Райкович в Telegram.
Напомним, что сегодня утром российские военные выпустили по Кировоградской области 13 крылатых ракет: 8 ракет Калибр морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3.
По словам Райковича, они попали в военный аэродром Канатово и один из объектов Укрзализныци.
Ранее сообщалось о трех погибших и 16 раненых, среди них один военный и двое сотрудников ведомственной охраны.
Источник: Андрей Райкович