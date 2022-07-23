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Факты / Украина

Поддержка США будет комплексной и происходить по всем направлениям – Джилл Байден

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Поддержка США будет комплексной и происходить по всем направлениям – Джилл Байден

Первая леди США Джилл Байден на саммите Первых Леди и Джентльменов заявила о комплексной поддержке США Украины.

— На этой неделе я имела честь пригласить Елену Зеленскую в Белый Дом. Она рассказала мне о сложных вызовах, а также об огромных потребностях в восстановлении страны. Я заверила ее, что поддержка Соединенных Штатов будет комплексной. Мы предоставляем поддержку по всем направлениям: военным, экономическим, гуманитарным, и направлениям, которые касаются прав людей, — говорит Байден.

Также она сообщила, что американская поддержка будет сосредоточена на украинском народе.

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— Мы работаем, чтобы решить сложные физические и психологические последствия этой войны. Речь идет и о повышенном доступе к первичной медицинской помощи и другой медицинской помощи, к продуктам питания, чистой воде, а также поддержка тем, кто смогли выжить в результате гендерного насилия, — говорит Байден.

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Напомним, что ранее в Белом доме сообщили, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму $175 млн. Средства пойдут на вооружение и обучение украинских военнослужащих.

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