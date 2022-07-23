Июль, 23 в 20:05

В Высокополье в Херсонской области российские военные попали в “огневый мешок”.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что более 1 тыс. оккупантов находятся в полуокружении, однако “котла” там нет.

– Никакого “котла” там пока нет, есть “огневой мешок” — это когда с трех сторон мы окружаем противника, а выход из этого полуокружения невозможен, потому что мы огневыми средствами контролируем эту четвертую сторону, – сказал Жданов.

По словам военного эксперта, ситуация в Высокополье должна проясниться уже “сегодня-завтра”. Если оккупанты не захотят сдаться, ВСУ уничтожат эту группировку огнем артиллерии и авиации.

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— Нам очень важно заставить эту группировку сдаться, потому что у нас несколько тысяч военнослужащих находятся в российском плену. В том числе и защитники Мариуполя, которые добровольно сложили оружие и вышли с завода Азовсталь, – добавил Жданов.

Напомним, что 22 июля советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о первом “котле” для оккупантов. По его словам, в Херсонской области российских военных ждет повторение Иловайска.

Источник: Олег Жданов