Июль, 23 в 13:48

Последние 48 часов ведутся ожесточенные бои на Юге, поскольку украинские войска продолжают контрнаступление на российскую армию в Херсонской области.

Об этом сообщает британская разведка.

Оккупанты, пытаясь хоть как-то сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины, используют массированный артиллерийский огонь вдоль реки Ингулец, притоки Днепра.

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В разведке также отмечают, что линии снабжения российских войск к западу от Днепра все больше под угрозой. ВСУ продолжают наносить удары, например, по ключевому Антоновскому мосту, хотя Россия провела на нем временный ремонт.

По состоянию на 22 июля он, возможно, был открыт для движения.

В британской разведке подчеркивают, что пока не удалось проверить утверждения украинских официальных лиц о том, что Россия готовится построить альтернативный понтонный мост через Днепр.

Ранее аналитики американского Института по изучению войны (ISW) сообщили, что на Юге Украины армия РФ минирует дороги и берега реки Ингулец, готовясь к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Источник: Ministry of Defence