Июль, 23 в 21:27

Российские войска попали ракетами в спальный район Николаева, в результате чего по меньшей мере один ребенок получил ранения, а под завалами находятся люди.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

— 16-летний ребенок… Осколочное ранение. По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди! оккупанты снова коварно обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. Попали по району, где всегда людно, – сообщила Замазеева.

Она добавила, что на место удара РФ выехали медики и спасатели.

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Глава Николаевского облсовета не сообщила точное количество пострадавших или погибших.

— Страна-террорист намеренно, беспринципно уничтожает украинский народ! Они еще раз доказали, что для них нет никаких моральных ценностей и они целенаправленно бьют по мирным жителям, чтобы нас запугать и посеять панику! Но Николаев выстоит, — написала она.

РФ обстреляла спальный район Николаева: ребенок получил ранения, под завалами есть люди / 19 фотографий

Ни мэр Николаева Александр Сенкевич, ни глава Николаевской ОВ Виталий Ким пока не давали комментариев в своих социальных сетях относительно попадания врага по городу.

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Источник: Анна Замазеева

Фото: Тарас Вовченко / Факты ICTV