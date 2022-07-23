Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Украина может помочь Молдове избавиться от оккупантов из Приднестровья — Буданов

Илья Нежигай, редактор ленты
Украина может помочь Молдове избавиться от оккупантов из Приднестровья — Буданов
Фото: Минобороны

Украинские власти могут помочь Молдове избавиться от оккупантов из РФ в Приднестровье.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

– Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. И мы – и как государство, и как спецслужба – сделаем все для того, чтобы помочь соседнему государству избавить его от оккупантов, – заявил глава ГУР.

Накануне власти Молдовы отреагировали на желание оккупантов из непризнанного Приднестровья добиться независимости, а в будущем присоединиться к составу РФ.

Сейчас смотрят

Перед этим МИД Молдовы уже сообщал, что официальный Кишинев не разрешил въезд на территорию страны военных РФ из так называемой оперативной группы (ОГРО), базирующейся в Приднестровье.

Еще в конце июня сообщалось, что на территории оккупированного региона Приднестровья военные РФ развернули широкую агитационную кампанию, целью которой является военная служба по контракту в рядах российской армии.

Читайте
Делаем все возможное, чтобы Приднестровье не представляло угрозу Украине и Молдове - Санду

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка