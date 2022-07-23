Июль, 23 в 0:59

Украинские власти могут помочь Молдове избавиться от оккупантов из РФ в Приднестровье.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

– Я поддерживаю стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории. И мы – и как государство, и как спецслужба – сделаем все для того, чтобы помочь соседнему государству избавить его от оккупантов, – заявил глава ГУР.

Накануне власти Молдовы отреагировали на желание оккупантов из непризнанного Приднестровья добиться независимости, а в будущем присоединиться к составу РФ.

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Перед этим МИД Молдовы уже сообщал, что официальный Кишинев не разрешил въезд на территорию страны военных РФ из так называемой оперативной группы (ОГРО), базирующейся в Приднестровье.

Еще в конце июня сообщалось, что на территории оккупированного региона Приднестровья военные РФ развернули широкую агитационную кампанию, целью которой является военная служба по контракту в рядах российской армии.