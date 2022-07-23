Июль, 23 в 19:06

Если война затянется и перейдет в зиму, то весной 2023 года украинские защитники встретят “совсем другую российскую армию”.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что продолжительность войны в первую очередь зависит от количества поставок западного оружия в Украину.

— Если Запад и США заинтересованы в скорейшем окончании этой войны – они сделают все, чтобы горячая фаза закончилась в этом году. Если заходить в зиму и делать паузу – весной мы встретим совсем другую российскую армию. Мы 5 месяцев громим эту армию, и она практически исчерпала свой наступательный потенциал на сегодняшний день – это залог нашего успеха, – сказал Жданов.

Военный эксперт отметил, что при наличии соответствующего вооружения украинцы могут добить российскую армию и выйти на границы 1991 года.

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– Если же мы войдем в зиму, это будет снижение боевой активности и так называемая “окопная” война. Весной мы увидим другую армию Российской Федерации и нам придется начинать все сначала. А может быть, российская армия начнет весеннее наступление, как это было в этом году. Для нас было бы плохо идти в зиму и откладывать войну на весну следующего года, — добавил Жданов.

Источник: Олег Жданов