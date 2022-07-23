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Факты / Украина

Войска РФ неделю не могут продвинуться на фронте – Денисенко

Юлия Соколова, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска уже не могут совершать наступательные действия на широком фронте в Украине, а потому пытаются сконцентрироваться на относительно небольших участках.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он отметил, что в Харьковской области войска РФ хотят закрепиться и не позволить Вооруженным силам Украины выйти к границе.

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А на Донецком направлении враг, судя по всему, сконцентрировался на еще меньшем участке фронта, чем ожидалось. Ранее в Киеве считали, что оккупанты будут наступать на Славянск и Краматорск, однако сейчас они сосредоточились на Бахмуте и Северске.

– Это еще раз подтверждает, что они не могут своими силами уже воевать на широких фронтах и могут сконцентрироваться только на относительно небольших участках, – отметил Денисенко.

Он уточнил, что стратегия врага вполне понятна: максимально обстреливать украинские позиции из всех возможных видов вооружения. А других стратегий и тактик у оккупантов нет.

– Сейчас они концентрируются на направлениях Бахмута и Северска. Пока безрезультатно, но эти бои на сегодняшний день достаточно жесткие, — добавил Денисенко.

Комментируя успехи ВСУ и предпосылки для контрнаступлений украинских военных, он отметил, что врагу в последнее время не удается продвинуться на фронте.

– Пока как минимум россияне не могут продвинуться. То есть фактически неделю мы говорим о том, что линия фронта находится на той же точке. По сути, у них ничего не выходит. И здесь большую роль сыграла западная техника, позволившая уничтожать склады боеприпасов… Это невероятно усложняет логистические возможности россиян и, безусловно, боевые возможности, — заявил Денисенко.

Как объяснял военный эксперт Олег Жданов, войска РФ не могут начать наступление на Донецком направлении, поскольку после уничтожения военных складов оккупантам критически не хватает транспорта для подвоза боеприпасов.

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