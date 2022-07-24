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Факты / Украина

Генерал рассказал, как системы ПВО NASAMS могут прикрыть украинские города

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Генерал рассказал, как системы ПВО NASAMS могут прикрыть украинские города

Украина получит системы противовоздушной обороны NASAMS. Эти ПВО нам нужны, но они точечные.

Об этом сообщил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он подчеркнул, что в этих системах радиус действия — 20 км по высоте и 40 км по дальности. И это улучшенными ракетами.

– Это современные американско-норвежские ПВО. Президент Зеленский просил их еще в марте. В плане противовоздушной обороны нам дали две чайные ложки современной техники. Мы очень рады этому обстоятельству. Если темпы будут такими же, чтобы выпить всю чашку, это завершится к концу следующего года, — отметил он.

Игорь Романенко добавил, что системами NASAMS нужно прикрывать Киев – центр принятия решений. Еще одну батарею, по мнению военного, нужно использовать в другом месте, закрывая “дыры”.

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Генерал подчеркнул, что в условиях боевых действий система ПВО NASAMS еще не проверялась. Но, по предварительной информации, она может работать по баллистическим и крылатым ракетам, в частности, по Искандерам.

Напомним, 16 июля спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Украина получит две батареи ЗРК NASAMS.

Что известно о передвижном ракетном комплексе NASAMS – читайте в нашем материале.

Источник: Обозреватель
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