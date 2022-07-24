Июль, 24 в 13:02

Украина получит системы противовоздушной обороны NASAMS. Эти ПВО нам нужны, но они точечные.

Об этом сообщил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он подчеркнул, что в этих системах радиус действия — 20 км по высоте и 40 км по дальности. И это улучшенными ракетами.

– Это современные американско-норвежские ПВО. Президент Зеленский просил их еще в марте. В плане противовоздушной обороны нам дали две чайные ложки современной техники. Мы очень рады этому обстоятельству. Если темпы будут такими же, чтобы выпить всю чашку, это завершится к концу следующего года, — отметил он.

Игорь Романенко добавил, что системами NASAMS нужно прикрывать Киев – центр принятия решений. Еще одну батарею, по мнению военного, нужно использовать в другом месте, закрывая “дыры”.

Сейчас смотрят

Генерал подчеркнул, что в условиях боевых действий система ПВО NASAMS еще не проверялась. Но, по предварительной информации, она может работать по баллистическим и крылатым ракетам, в частности, по Искандерам.

Напомним, 16 июля спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Украина получит две батареи ЗРК NASAMS.

Что известно о передвижном ракетном комплексе NASAMS – читайте в нашем материале.