Июль, 24 в 13:50

В пятый месяц полномасштабной войны российские военные привлекают штурмовую и армейскую авиацию, чтобы создать условия для наступления на Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС.

Карта боевых действий в Украине на 24.07.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения Вооруженных сил Беларуси все так же усиленно охраняют приграничные районы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Ястребиное, Белополье и Грабовское Сумской области.

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Периодически в приграничных районах этих двух областей российские захватчики прибегают к воздушной разведке для того, чтобы выяснить расположение позиций Сил обороны.

На Харьковском направлении накануне россияне били из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяжье, Коробочкино, Дергачи, Перемога и других.

Под вражеской артиллерией находились районы Чепеля, Богородичного и Адамовки на Славянском направлении.

На Краматорском направлении обстрелы зафиксированы возле Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Кроме того, оккупанты там привлекали беспилотник.

На Бахмутском направлении враг боевыми действиями стремится создать условия для наступления на Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС.

Оккупанты привлекали штурмовую и армейскую авиацию для обстрелов военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое.

Украинские военные снова отбросили российских военных назад, когда те из разных направлений штурмовали территорию Углегорской ТЭС.

Систематически под обстрелами РФ находятся районы населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, вражеский беспилотник действовал вблизи Малой Токмачки и Новодаровки.

На отдельных участках армия РФ пробует усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивает на удержании занимаемых позиций.

Россияне за прошедшие сутки обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру возле Червоной Долины, Киселевки, Терновки, Добрянки, Александровки, Кобзарцев, Лепетихи.

Потери РФ на 24 июля 2022

личного состава – около 39 520 (+280),

танков ‒ 1 722 (+14),

боевых бронированных машин ‒ 3 942 (+13),

артиллерийских систем – 869 (+5),

реактивных систем залпового огня – 255 (+2),

средств противовоздушной обороны – 113,

самолетов – 221,

вертолетов – 188,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 714,

крылатых ракет – 170 (+3),

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 823 (+3),

специальной техники – 73 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 151-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.