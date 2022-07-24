Каскад унижений для Путина: почему РФ не сможет провести псевдореферендум на юге

Июль, 24 в 17:16

Президент России Владимир Путин столкнулся с “целым каскадом” унижений, которые продемонстрировали, где сейчас его место на геополитической карте мира.

Об этом в воскресенье, 24 июля, в эфире марафона FREEДОМ заявил политолог Олег Саакян.

– Это место не только не то, на которое он претендовал, но и даже не то, которое было до 24 февраля этого года. Сейчас Путин таким образом (обстрелами порта в Одессе, – Ред.) огрызается, мстит. Тем не менее, он все равно будет вне договоренностей, оставляя себе возможность трактовать их так, как он захочет, – рассказал Саакян.

Он пояснил, что даже зерновые договоренности – это инцидент, который продемонстрировал, что Россия утратила инициативу навязывания своей воли, так как Кремлю пришлось идти на договоренности.

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– Во многом поэтому сразу же они были сорваны обстрелом, чтобы продемонстрировать, что россиянам абсолютно по боку, что бы ни было подписано. Они трактуют это, как хотят. И то, что они пошли на целый ряд уступок, и то, что их поставили в позу достаточно неприятную, особенно после Тегерана и Эрдогана, который заставил себя ждать, – утверждает политолог.

Саакян пояснил, что Россия все еще действует в режиме гибридной войны, а мир, после начала полномасштабной войны, нашел “антидот от гибридного влияния роспропаганды” – это полная презумпция недоверия.

– Любые гибридные действия, в том числе пропаганда, могут действовать только в условиях, когда к вам относятся так же, как и к остальным. И тогда в полной мере разворачивается постмодерн в стиле: “А почему ваша правда – больше правда, чем наша?” и “А почему, если вы демократы, вы нам рот затыкаете?” и прочее, – утверждает эксперт.

Он добавил, что ранее гибридной пропагандой россияне вносили сумятицу, вызывали сомнение и, соответственно, парализовывали западные и украинские, как и любые другие, демократические институции.

Теперь же, по словам Саакяна, все, связанное с Россией – это токсичная среда. Гибридные методы уже не дают своего желаемого эффекта. Потому России приходится действовать более грубо и военными методами.

– Потому псевдореферендумы и переносятся уже который раз – поскольку это может стоить России большего поражения, чем победы, которую в Кремле раздуют до размеров дирижабля, – отметил политолог.

По словам Саакяна, не успеет Путин провозгласить, что это “территория России, за которую они теперь будут бороться, как за своих”, а раньше они якобы просто думали, что это была просто “спецоперация” и не более того, как “какой-нибудь HIMARS подорвет какую-нибудь военную часть или склад или освободят условный Херсон”. Ровно во время этой же речи.

– И как потом объяснять россиянам, что России приходится уже не как жест доброй воли уходить и что этого не было у них в планах изначально, поэтому они оставляют и ничего страшного. Объявив, что это их, им приходится его отдавать. Сразу возникает вопрос – так это и Белгород придется отдавать? И Крым отдавать? Так может вообще тогда и Кубань Украина заберет? – утверждает политолог.

Эксперт считает, что эти страхи начнут распространяться в соцсетях, поскольку падет главный миф – про Россию, которая никому ничего не отдает и ни с кем не собирается договариваться.