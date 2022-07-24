В Полтавской области фура перевернулась и перекрыла движение транспорта
Вечером 23 июля на выезде из Полтавы перевернулся грузовой автомобиль, из-за чего полиция перекрыла трассу на Харьков.
О ДТП сообщила Патрульная полиция.
— В связи с произошедшим в направлении Полтавы дорожно-транспортным происшествием на автодороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский на 330км, с участием грузового автомобиля, движение транспорта перекрыто, — говорится в сообщении.
Полицейские рассказали, что причиной ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание фуры.
— Для того, чтобы убрать автомобиль с проезжей части, задействована специальная техника, — сообщили полицейские.
Патрульные призвали водителей планировать маршруты своей поездки с учетом информации о перекрытом движении транспорта.
О количестве погибших или пострадавших не сообщается.
Напомним, в начале мая в Ровенской области произошло одно из самых масштабных ДТП в истории независимой Украины. Тогда микроавтобус пытался обогнать другой автомобиль, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. В результате погибли 26 человек, а 12 человек получили травмы.
Фото: Патрульная полиция