Июль, 24 в 0:38

Вечером 23 июля на выезде из Полтавы перевернулся грузовой автомобиль, из-за чего полиция перекрыла трассу на Харьков.

О ДТП сообщила Патрульная полиция.

— В связи с произошедшим в направлении Полтавы дорожно-транспортным происшествием на автодороге М-03 Киев — Харьков — Довжанский на 330км, с участием грузового автомобиля, движение транспорта перекрыто, — говорится в сообщении.

Полицейские рассказали, что причиной ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением и допустил опрокидывание фуры.

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— Для того, чтобы убрать автомобиль с проезжей части, задействована специальная техника, — сообщили полицейские.

Патрульные призвали водителей планировать маршруты своей поездки с учетом информации о перекрытом движении транспорта.

О количестве погибших или пострадавших не сообщается.

Напомним, в начале мая в Ровенской области произошло одно из самых масштабных ДТП в истории независимой Украины. Тогда микроавтобус пытался обогнать другой автомобиль, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом. В результате погибли 26 человек, а 12 человек получили травмы.

Фото: Патрульная полиция