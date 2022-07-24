Июль, 24 в 11:06

За прошедшие сутки российский враг продолжал бить по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом говорится в ежедневной сводке от областных военных администраций, сообщают Факты ICTV.

В Днепропетровской области вечером враг обстрелял Криворожский район, где из ствольной артиллерии ударил по одному из сел Зеленодольской общины. Обошлось без жертв и разрушений.

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В Харьковской области в течение суток оккупанты наносили удары по Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Лозовскому, Изюмскому районам. Повреждены дома, горели хозяйственные постройки и открытые территории.

За сутки в области один человек пострадал – в Лозовском районе.

В Луганской области в Кадиевке обстрелу подверглось сооружение, где находились российские военные. Потери уточняются. Вблизи Лисичанская наша артиллерия накрыла огнем российских оккупантов, только что прибывших на ротацию. Уничтожены не менее 12 спецназовцев врага. Многие получили ранения.

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Отмечается, что оккупанты продолжают применять штурмовую и армейскую авиацию против мирного населения. Ночью по региону нанесли четыре ракетных и один авиаудар.

Вблизи Верхнекаменского враг пытался идти на штурм, однако ВСУ заставили его отойти с потерями.

В Донецкой области захватчики обстреливали Торецк (жилой сектор); Авдеевку (промышленный, жилищный сектор, гаражный кооператив); Каменку (жилой сектор); Веселое (жилой сектор).

В Константиновке в результате ночных обстрелов разрушена школа, в Нововодмитровке — детский сад.

За сутки по области — двое погибших и двое раненых.

В Николаевской области вчера вечером российские оккупанты обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. Враг выпустил четыре крылатых ракеты Калибр. Пока известно о пяти раненых, среди них — подросток.

Сегодня утром Николаев снова подвергся вражеским обстрелам. Пока информация о последствиях уточняется.

В Херсонской области ситуация стабильно напряженная. Местные жители практически во всех районах области сообщают о многочисленных обстрелах и взрывах.

Критическая ситуация в населенных пунктах Высокопольской, Бериславской, Калиновской, Великоалександровской, Нововоронцовской и Каховской территориальных общин. От обстрелов на территории этих и близлежащих общин горят поля и леса, а в оккупированных селах уничтожаются уцелевшие дома и социальная инфраструктура.