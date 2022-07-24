Приземлили навсегда: десантники Иглой уничтожили российский штурмовик Су-25
Украинские защитники уничтожили еще один российский штурмовик.
Об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Вражеский Су-25 Грач сбили военные подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ.
– Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК Игла, – отметили в командовании.
Напомним, что в Херсонской области украинские защитники уничтожили батарею ЗРК С-300 российских войск в Зеленотропинском районе во время выполнения огневых задач.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ДШУ ВС Украины