Июль, 24 в 20:24

Украинские защитники уничтожили еще один российский штурмовик.

Об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Вражеский Су-25 Грач сбили военные подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ.

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– Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК Игла, – отметили в командовании.

Напомним, что в Херсонской области украинские защитники уничтожили батарею ЗРК С-300 российских войск в Зеленотропинском районе во время выполнения огневых задач.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Фото: ДШУ ВС Украины