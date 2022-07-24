Россияне доставляют боеприпасы в Херсонскую область в “гуманитарных” грузах — ОК Юг

Июль, 24 в 14:57

Российские оккупационные войска на временно оккупированных южанах Украины продолжают вести практику тотальной лжи.

Об этом говорится в возведении Оперативного командования Юг по состоянию на 12:00 24 июля.

Отмечается, что россияне доставляют боеприпасы на территорию Украины под видом гражданских грузов.

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— Пока известно, что в Херсонскую область въехали более 20 так называемых гуманитарных КамАЗов окрашенных в белый цвет. Реальный доставленный груз – боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО, — отметил спикер ОК Юг Владислав Назаров.

Он добавил, что захватчики обустраивают новые склады боеприпасов в гражданских зданиях, учреждениях культуры и образования.

В ОК Юг подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных ударов со стороны врага остается высокой, ведь в Черном море сейчас более 10 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота, маневрирующих вдоль побережья Крыма от г. Тарханкут до Анапы.

Два надводных и один подводный носитель ракетного вооружения держат наготове 20 ракет типа Калибр.