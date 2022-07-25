Июль, 24 в 21:22

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики угрожают депортацией жителям, которые не придут на “референдум”.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров во время эфира на телеканале FreeДом.

По его словам, оккупанты уже готовятся к псевдореферендуму о присоединении к России.

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– Известная дата, которую они декларируют – начало сентября, – отметил Федоров.

Мэр Мелитополя утверждает, что российские военные совершают тотальный обход микрорайонов многоэтажного сектора, частных домов для обнаружения жителей.

— Угроза их следующая: кто не придет на референдум, тех вывезут за пределы территории Запорожской области, — объяснил Федоров.

Кроме того, он отметил, что “референдума” как такового не будет, россияне лишь устроят картинку для пропагандистских СМИ.

Напомним, что 24 июля в Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. Повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которую российские военные использовали для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевки и Токмака.