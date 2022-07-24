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Факты / Украина

Август и сентябрь будут решающими в развитии войны в Украине — эксперт

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Август и сентябрь будут решающими в развитии войны в Украине — эксперт
Фото: Генштаб ВСУ

Второй этап полномасштабной войны РФ против Украины закончился поражением россиян. Сейчас происходит перегруппировка сил обеих сторон перед мощным третьим этапом.

Такое мнение в эфире телемарафона Freedom высказал ветеран полка Айдар Евгений Дикий. Он не исключает, что в ближайшие месяцы на фронте будет горячо.

– Осенью, не позднее середины октября, начнутся дожди. По большому счету, на какой линии они нас застанут, там и стороны будут зимовать. То есть для каких-либо больших перемещений, оккупации (со стороны РФ) или в нашем случае деоккупации больших территорий по сути остался люфт в два месяца – август-сентябрь.

Обе стороны это хорошо понимают. Поэтому в течение двух месяцев будет очень горячо. Следует понимать, что будут попытки мощных прорывов с обеих сторон. И вот после этого у россиян снова возникнет вопрос – все-таки уходить или втягиваться в совсем затяжную войну, – объяснил Евгений Дикий.

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Он также добавил, что украинцам нужно быть готовыми к тому, что российские оккупанты не уйдут и будут пытаться всю Россию перевести на военные рельсы.

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