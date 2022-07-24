В Херсоне оккупанты заставляют предпринимателей получать паспорта РФ и платить “налоги”

Июль, 24 в 17:11

В Херсоне оккупационные власти заставляют предпринимателей платить “налоги” российским захватчикам. Об этом сообщает Херсонская ОВА.

В частности, оккупанты настаивают на том, что херсонским предпринимателям нужно пройти так называемую процедуру перерегистрации и работать по российскому законодательству.

Но для этой “перерегистрации” их заставляют получать российский паспорт.

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Также в Херсонской ОВА сообщили, что рынки и магазины Херсонщины заполнили товары крайне плохого качества, завезенные из России. Но эта продукция маркируется известными украинскими брендами.

Недавно глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовится к так называемым референдумам на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях. Их планируют провести 11 сентября.

Ранее во временно оккупированном Херсоне российские захватчики ворвались в Государственный архив области и похитили документацию со списками избирателей за 2019 год.

Их оккупанты могут использовать для организации так называемого референдума.