В Херсоне оккупанты заставляют предпринимателей получать паспорта РФ и платить “налоги”
В Херсоне оккупационные власти заставляют предпринимателей платить “налоги” российским захватчикам. Об этом сообщает Херсонская ОВА.
В частности, оккупанты настаивают на том, что херсонским предпринимателям нужно пройти так называемую процедуру перерегистрации и работать по российскому законодательству.
Но для этой “перерегистрации” их заставляют получать российский паспорт.
Также в Херсонской ОВА сообщили, что рынки и магазины Херсонщины заполнили товары крайне плохого качества, завезенные из России. Но эта продукция маркируется известными украинскими брендами.
Недавно глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовится к так называемым референдумам на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях. Их планируют провести 11 сентября.
Ранее во временно оккупированном Херсоне российские захватчики ворвались в Государственный архив области и похитили документацию со списками избирателей за 2019 год.
Их оккупанты могут использовать для организации так называемого референдума.