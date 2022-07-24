Июль, 24 в 17:46

Украинский адвокат и военный Маси Найем дал первое интервью после тяжелого ранения на фронте.

В интервью Телевидению Торонто он рассказал о том, как все произошло и о восстановлении.

В своем подразделении он был разведчиком, и в день ранения вместе с собратьями искал место, где можно было построить понтонную переправу через реку Северский Донец в случае, если россияне разрушат мост.

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— Мы ехали за человеком, знавшим местность, заехали на место и хотели выйти посмотреть. Мы принялись переставлять машину и в этот момент заехали на мину. Один из моих собратьев погиб на месте. Другой мой друг тоже в больнице, у него состояние тяжелее, чем у меня. После того, как мы подорвались, я пытался выйти из машины, вышел и другой мой собрат помог нам в эвакуации, – рассказал Найем.

Он отметил, что сейчас идет расследование инцидента, но предполагает, что причиной тяжелого ранения стала совсем не российская мина, а, возможная, плохая коммуникация в украинской армии.

– Очень интересно, кто там поставил мину и почему не предупредили. Мне кажется, что коммуникация в армии нуждается в улучшении. Все, что касается минных заграждений, минных карт – это очень серьезные вопросы. Когда мы отходим и на этих минах подрываются российские военные – это хорошо. Когда мы уходим и определенные проблемы происходят с нашими – это плохо. Я считаю, что война – это конкуренция ошибок. Кто больше совершит ошибки, тот быстрее проиграет. У нас мало ресурсов для этих ошибок, нам каждый человек важен, – отметил он.

По словам Найема, это точно была не российская мина, потому что на тот момент россияне туда еще не заходили.

После ранения Маси Найем провел шесть недель в больнице, несколько дней назад ему снова сделали операцию. Впереди запланированы еще операции и восстановления, которые займут несколько месяцев.

По словам Найема, осколок от мины сломал ему кость, которая держала мозг, и она сейчас заменена титановой.

5 июня Маси Найем получил тяжелое ранение в голову. Его эвакуировали с передовой и доставили в Славянск.

После стабилизации состояния Найема отвезли в Краматорск, после чего доставили в областную клиническую больницу имени Мечникова города Днепр.

Источник: Телевидение Торонто

Скриншот: Телевидение Торонто