Июль, 24 в 18:04

Украина чувствует себя увереннее, так как сегодня у нас есть большое количество западного оружия, что вызывает панику у россиян.

Об этом сообщил бывший министр обороны Украины и глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк в интервью НВ.

Он отметил, что агрессоры совершают “очень серьезные” попытки переброски техники и войск на юг Украины.

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– Это влияет на ход событий на востоке, то есть они могут фактически совершать наступление только на одном операционном направлении. Мы это знали, начиная с апреля. Пока мы видим, что они в срочном порядке корректируют планы, пытаются понять, что им делать и находятся в крайне некомфортном состоянии для себя, – пояснил он.

Загороднюк уточнил, что именно поэтому от Кремля слышны очередные заявления о переговорах, каких-то прекращениях огня и тому подобное – так как оккупанты понимают, что им, в отличие от Украины, не удастся держать напряжение на нескольких операционных направлениях.

– Есть ли у нас шансы в Херсоне? Есть, абсолютно. Будут ли они реализованы? Утверждать однозначно нельзя, потому что это зависит от большого количества переменных, и мы точно не знаем, какие нам удастся использовать, – отметил экс-министр.

По его словам, ВСУ точно усложняют жизнь российским захватчикам, на что они не рассчитывали еще совсем недавно.