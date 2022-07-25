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Факты / Украина

Карта боевых действий на 25.07.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні

25 июля российские военные обстреливают украинские населенные пункты, а также позиции ВСУ из разных видов вооружения.

Карта боевых действий в Украине на 25.07.2022

Карта бойових 24 липня 2022

ISW

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Вражеские подразделения били из ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Ястребиное, Грабовское и Владимировка Сумской области.

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На Слобожанском направлении россияне прибегают к боевым действиям, чтобы удержать занятые рубежи и помешать продвижению Сил обороны в сторону государственной границы.

На Харьковском направлении российские захватчики открывали огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по позициям украинских военных в районах Харькова, Малиновки, Борщевой, Ивановки, Питомника, Нового, Русских Тишков, Петровки, Дементиевки, Гусаровки, Прудянки, Шаповаловки, Рубежного, Шевелевка, Дуванки, Мосьпаново, Русской Лозовой и Михайловки.

Авиаудары зафиксированы вблизи Прудянки, Петровки и Яворского.

Из всех имеющихся видов вооружения оккупанты обстреливали позиции подразделений Сил обороны вблизи Норцовки, Богородичного, Петровского, Барвенково, Константиновки, Новой Дмитровки, Долины, Новой Николаевки, Карнауховки, Дибровного и Чепеля на Славянском направлении.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного, а авиаудары – недалеко от Григоровки и Серебрянки.

ВСУ отбили штурмовые действия и заставили оккупантов откатиться назад на направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка. В настоящее время армия РФ наступает недалеко от Спорного.

Районы населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Новолуганское, Зайцево и Майское на Бахмутском направлении враг обстреливал, чтобы разрушить оборонные позиции ВСУ.

Полеты вражеского беспилотника Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал в Краматорском районе.

Авиаудары РФ нанесены на территории Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС.

Провалом и отходом назад завершился штурм РФ в направлении Вершина – Луганское.

На 25 июля враг идет в наступление в сторону Мироновского – Луганского.

Украинские позиции вдоль линии столкновения на Авдеевском Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали из ствольной, реактивной артиллерии и танков, чтобы сковать действия ВСУ.

Вблизи Шевченко, Веселого и Полтавки армия РФ наносила авиаудары, а над Омельником, Щербаками, Новоданиловкой и Малиновкой вела воздушную разведку.

Из артиллерии оккупанты били по районам населенных пунктов Потемкино, Краснополье, Квитневое, Киселевка, Партизанское, Первомайское, Луч, Посад-Покровское, Благодатное, Шевченково, Прибужское, Степная Долина, Новая Заря на Южнобужском направлении.

Согласно данным украинской стороны, россияне нанесли авиаудар неподалеку от Белогорки и интенсивно разведывают ситуацию с помощью беспилотника.

Вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 25 июля 2022

  • личного состава – около 39 700 (+180),
  • танков ‒ 1 730 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 950 (+8),
  • артиллерийских систем – 876 (+7),
  • реактивных систем залпового огня – 257 (+2),
  • средств противовоздушной обороны – 116 (+3),
  • самолетов – 222 (+1),
  • вертолетов – 188,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 719 (+5),
  • крылатых ракет – 174 (+4),
  • кораблей (катеров) – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 832 (+9),
  • специальной техники – 73.

Полномасштабная война в Украине длится уже 152-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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