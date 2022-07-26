Июль, 25 в 21:31

Великобритания передала Вооруженным силам Украины шесть зенитных ракетных комплексов Stormer HVM.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Этот комплекс эффективен против вражеских самолетов и вертолетов, летящих на небольших высотах. Кроме того, британские Stormer HVM “видят” штурмовики противника на расстоянии до 18 км.

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Основное отличие Stormer HVM от других ЗРК – отсутствие радиолокационной станции.

Ракеты наводят на цель в полуавтоматическом режиме, что делает британские ЗРК невидимыми для бортовых датчиков радиолокационного облучения, стоящих на вражеских вертолетах и ​​самолетах.

Пусковая установка рассчитана на восемь ракет, дальность стрельбы до 8 км.

Stormer HVM может усилить передний край обороны наших воинов и обеспечить защиту от ударных вертолетов и штурмовиков российских оккупантов, отмечают военные.

Экипаж ЗРК – три человека; вес – 13,5 тонны; мощность двигателя – 250 л.с.; максимальная скорость – до 80 км/ч.

Ранее сообщалось, что Великобритания поставит Украине десятки артиллерийских пушек, сотни беспилотников и еще сотни единиц противотанкового оружия.

Фото: скриншот с видео