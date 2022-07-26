На фронт прибыли шесть ЗРК Stormer для уничтожения вражеских штурмовиков
Великобритания передала Вооруженным силам Украины шесть зенитных ракетных комплексов Stormer HVM.
Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
Этот комплекс эффективен против вражеских самолетов и вертолетов, летящих на небольших высотах. Кроме того, британские Stormer HVM “видят” штурмовики противника на расстоянии до 18 км.
Основное отличие Stormer HVM от других ЗРК – отсутствие радиолокационной станции.
Ракеты наводят на цель в полуавтоматическом режиме, что делает британские ЗРК невидимыми для бортовых датчиков радиолокационного облучения, стоящих на вражеских вертолетах и самолетах.
Пусковая установка рассчитана на восемь ракет, дальность стрельбы до 8 км.
Stormer HVM может усилить передний край обороны наших воинов и обеспечить защиту от ударных вертолетов и штурмовиков российских оккупантов, отмечают военные.
Экипаж ЗРК – три человека; вес – 13,5 тонны; мощность двигателя – 250 л.с.; максимальная скорость – до 80 км/ч.
Ранее сообщалось, что Великобритания поставит Украине десятки артиллерийских пушек, сотни беспилотников и еще сотни единиц противотанкового оружия.
Фото: скриншот с видео