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Факты / Украина

Германия передала технику для ГСЧС: что именно поступило в Украину

Василий Сафьянюк, Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент Валентина Чорна, редактор ленты
Германия передала технику для ГСЧС: что именно поступило в Украину
Фото: Факты ICTV

Правительство Германии передало Украине технику для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сертификат на получение техники вручили на Михайловской площади в Киеве. Со стороны Германии в столицу прибыла федеральный министр внутренних дел и комплексного территориального развития Нэнси Фезер.

Со стороны Украины на мероприятии присутствовал министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Работники ГСЧС поблагодарили Германию за технику, подарив им игрушечного пса Патрона.

В частности, правительство Германии передало Украине:

  • 2 автомобильных тягача DAF F52N3
  • 2 прицепа Schmitz Cargobull SCB*S3T
  • 9 электрических генераторов P165-5
  • 4 электрических генератора P110-3

Общая стоимость техники составляет свыше €652 тыс.

Ранее стало известно, что в конце лета Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T. Известно, что эти системы противовоздушной обороны еще на стадии производства.

Также для борьбы с российской агрессией в Украину уже поступили три первых Gepard от Германии. Это зенитно-ракетные комплексы, к которым передали и несколько десятков тысяч патронов. В целом Украина ожидает 15 Gepard.

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