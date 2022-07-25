Германия передала технику для ГСЧС: что именно поступило в Украину
Правительство Германии передало Украине технику для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сертификат на получение техники вручили на Михайловской площади в Киеве. Со стороны Германии в столицу прибыла федеральный министр внутренних дел и комплексного территориального развития Нэнси Фезер.
Со стороны Украины на мероприятии присутствовал министр внутренних дел Денис Монастырский.
Работники ГСЧС поблагодарили Германию за технику, подарив им игрушечного пса Патрона.
В частности, правительство Германии передало Украине:
- 2 автомобильных тягача DAF F52N3
- 2 прицепа Schmitz Cargobull SCB*S3T
- 9 электрических генераторов P165-5
- 4 электрических генератора P110-3
Общая стоимость техники составляет свыше €652 тыс.
Ранее стало известно, что в конце лета Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T. Известно, что эти системы противовоздушной обороны еще на стадии производства.
Также для борьбы с российской агрессией в Украину уже поступили три первых Gepard от Германии. Это зенитно-ракетные комплексы, к которым передали и несколько десятков тысяч патронов. В целом Украина ожидает 15 Gepard.