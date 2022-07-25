Июль, 25 в 14:48

Во временно оккупированном Мелитополе захватчики пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-й бригады транспортной авиации.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. По их данным, для этого россияне частично восстановили мощности завода по производству бетона Монолит Плюс.

Однако полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятно.

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— Ведь технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность и был способен выдерживать погрузку самолетов и другой техники без потери свойств. Оккупантами планируется использование мощностей бетонного завода для укрепления линий обороны путем создания долговременных огневых точек на железо-бетонной основе, — отметили в разведке.

Кроме того, в Мелитополе в районе элеватора установлено нахождение грузового поезда противника. В его составе восемь грузовых крытых вагонов с надписью агро-фрегат. Их загружают зерновыми культурами. Вагоны планируют незаконно вывезти на территорию РФ.

В ГУР добавили, что здание, где размещалось структурное подразделение Государственной службы охраны в Мелитополе, используется для содержания задержанных украинских граждан. Есть свидетельства, что к задержанным применяются пытки.

Недавно также сообщалось, что в Мелитополе российские захватчики угрожают депортацией жителям, которые не придут на “референдум”.

Фото: Городской совет Мелитополя