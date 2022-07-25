Июль, 25 в 10:52

На прошлой неделе были успешные стратегические действия Вооруженных сил в Херсонской области. Тогда удалось попасть в три стратегических моста, через которые происходили поставки вооружения и техники для оккупантов.

Фактически, это был переломный момент в борьбе за Херсон. Об этом в эфире телемарафона сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

По его словам, ВСУ успешно отрезали пути поставки вооружения оккупантам до самого Херсона и правобережья города.

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– ВСУ нанесли удары по мостам таким образом, чтобы сделать невозможным проезд тяжелой техники, поставки тяжелого вооружения, систем залпового огня и снарядов. Гражданское население может беспрепятственно проезжать через эти переправы. Несмотря на то, что россияне пытаются создать картинку, как ремонтируют эти мосты, им это не удается. Поэтому оккупанты сейчас ищут пути эвакуации из правобережной части Херсонской области, потому что понимают, что оставаться там уже невозможно, ведь пути поставки оружия и тяжелой техники уже обрезаны. Хотя еще раньше российские захватчики планировали создание так называемых избирательных комиссий для проведения “референдума”, а сейчас уже думают, как убежать, – объяснил Хлань.

В то же время Сергей Хлань подчеркнул, что оккупанты могут покинуть эту территорию, но без техники. По его мнению, они решатся на этот “жест доброй воли” как можно скорее.