Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В Бердянске прогремели взрывы — завод Южгидромаш в дыму

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
В Бердянске прогремели взрывы — завод Южгидромаш в дыму

Днем 25 июля во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы.

По данным местных жителей, территория завода Южгидромаш охвачена черным дымом. Однако официальной информации о взрывах пока нет.

Сейчас смотрят

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ ударили по пяти опорным пунктам россиян и уничтожили два склада с боеприпасами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 152-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Резников рассказал, сколько складов с боеприпасами РФ уничтожили с помощью HIMARS

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка