Июль, 25 в 16:03

Днем 25 июля во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы.

По данным местных жителей, территория завода Южгидромаш охвачена черным дымом. Однако официальной информации о взрывах пока нет.

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Напомним, что за минувшие сутки ВСУ ударили по пяти опорным пунктам россиян и уничтожили два склада с боеприпасами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 152-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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