В Бердянске прогремели взрывы — завод Южгидромаш в дыму
Требует проверки
Днем 25 июля во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы.
По данным местных жителей, территория завода Южгидромаш охвачена черным дымом. Однако официальной информации о взрывах пока нет.
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