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Факты / Украина

Отошли с потерями: оккупанты с трех сторон пытались выйти на границу Луганщины

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Отошли с потерями: оккупанты с трех сторон пытались выйти на границу Луганщины
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донецкой области. Но пока они “замерли” на Луганщине.

С трех сторон оккупационные войска пытались выйти на границу области, но повсюду отошли. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Шестой месяц Луганщина противодействует российскому вторжению. По итогам более 150 дней они то захватывают Белогоровку, пытаясь улучшить тактическое положение, то уходят из нее. Это не то, о чем мечтала “вторая армия мира”. Амбициозные намерения нарушили ВСУ, — заметил он.

По словам Гайдая, россияне атакуют сразу по нескольким направлениям, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Но им это не удается сделать, потому 24 июля они снова были вынуждены отходить с потерями.

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Так, на участках Верхнекаменка – Верхнекаменское, Белогоровка – Верхнекаменское и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка, что в Донецкой области, оккупанты не только не продвинулись, но и недосчитались бойцов.

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Населенные пункты враг обстреливает из истребителей, открывает огонь из реактивной и ствольной артиллерии, использует беспилотники.

Так, за последние сутки захватчики выпустили три ракеты, трижды были массированные артиллерийские атаки и два длительных минометных обстрела. Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление.

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