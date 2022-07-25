ВСУ обескровливает врага на Херсонщине без штурмовых и наступательных действий — Жданов

Июль, 25 в 20:24

ВСУ держит под огненным контролем все логистические пути снабжения всех группировок войск РФ, находящихся на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— От Кривого Рога до Херсона до Черного моря включительно. Мы пытаемся навязать противнику, что у нас хорошо получается, асимметричную войну. Мы переводим войну в плоскость войны четвертого поколения, когда мы действуем на противника асимметричными методами. Сейчас это дистанционное огневое воздействие.

Он отметил, что ВСУ почти не ведет штурмовых и наступательных действий, но постоянно обескровливает группировку врага.

— Причем уже пришли не только к уничтожению складов с боеприпасами, но и командных пунктов, узлов связи. И уже начинаем понемногу громить средства ПВО. Чем больше ПВО мы обезвредим, тем легче будет работать в нашей авиации.

Жданов ранее отмечал, что украинская армия пыталась при малых потерях придавить группировку российских войск на Херсонском направлении до реки Днепр и заставить ее сдаться.

Сейчас смотрят

Он отметил, что на Херсонском направлении украинская армия уже работает по опорным пунктам, нанося удары как штурмовой авиацией, так и артиллерией.

Источник: Олег Жданов