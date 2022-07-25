ВСУ обескровливает врага на Херсонщине без штурмовых и наступательных действий — Жданов
ВСУ держит под огненным контролем все логистические пути снабжения всех группировок войск РФ, находящихся на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
— От Кривого Рога до Херсона до Черного моря включительно. Мы пытаемся навязать противнику, что у нас хорошо получается, асимметричную войну. Мы переводим войну в плоскость войны четвертого поколения, когда мы действуем на противника асимметричными методами. Сейчас это дистанционное огневое воздействие.
Он отметил, что ВСУ почти не ведет штурмовых и наступательных действий, но постоянно обескровливает группировку врага.
— Причем уже пришли не только к уничтожению складов с боеприпасами, но и командных пунктов, узлов связи. И уже начинаем понемногу громить средства ПВО. Чем больше ПВО мы обезвредим, тем легче будет работать в нашей авиации.
Жданов ранее отмечал, что украинская армия пыталась при малых потерях придавить группировку российских войск на Херсонском направлении до реки Днепр и заставить ее сдаться.
Источник: Олег Жданов