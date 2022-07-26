Беларусь и Россия проводят разведку украинских позиций на севере

Июль, 26 в 10:00

Россия и Беларусь проводят воздушную разведку украинских позиций на Волынском и Полесском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона сообщил военный эксперт Александр Мусиенко. Он отметил, что наши защитники поражают вражеских “разведчиков”.

Доказательством является то, что вчера на Волыни сбили два вражеских беспилотника, которые были запущены с территории Беларуси.

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— Та ситуация, которая возникла с беспилотником, что, к большому сожалению, привело к смерти украинцев, это не впервые такое явление. Беларусь совместно с Россией проводит разведку украинских позиций на Волынском и Полесском направлениях. Это не стало новостью, к этому были готовы, что говорит о том, что этот беспилотник поразили, – сказал эксперт.

Он добавил, что сейчас на границе с Беларусью не обнаружена ударная группировка войск, которая была бы готова к наступлению на Украину.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в Вооруженных силах Республики Беларусь была проведена тренировка по связи пунктов управления.

С территории страны отмечалось ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в направлениях городов Луцк и Ковель Волынской области. Также сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов из Беларуси.