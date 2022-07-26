Июль, 26 в 7:35

В ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины российские оккупанты укрепляют позиции в Запорожской и Херсонской областях.

Захватчики расширяют административный контроль над оккупированными территориями и продолжают создавать условия для их присоединения к РФ.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW). По информации аналитиков, оккупанты добились незначительных успехов на юг от Бахмута, но вряд ли смогут эффективно использовать эти достижения, чтобы взять под полный контроль город.

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Кроме того, войска РФ провели ограниченные наземные атаки на север от Харькова, на восток от Северска и на восток от Бахмута.

Тем временем украинские военные продолжают наносить удары по опорным пунктам российских оккупантов вдоль южного направления.

В Институте изучения войны отметили, что оккупационная армия продолжает выводить военную технику из складов в Омске. Военные столкнулись с проблемами ремонта поврежденных боевых машин.

К слову, 25 июля временно исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий заявил, что украинские военные шаг за шагом приближают освобождение Херсона от российских оккупантов.

Источник: ISW