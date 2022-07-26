Июль, 26 в 9:48

ВСУ удалось отбить и отбросить российские войска на Краматорском и Бахмутском направлениях. Враг сосредотачивает усилия на попытках улучшить тактическое положение и создании условий для наступления на Северск и Соледарь.

Карта боевых действий в Украине на 26.07.2022

На Волынском и Полесском направлениях в ВС Республики Беларусь отмечалось ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в направлениях на Луцк и Ковель. Сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов.

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На Слобожанском направлении бои — россияне пытаются удержать занятые позиции.

На Харьковском направлении осуществлял огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Борщева, Питомник, Сосновка, Русские Тишки, Петровка, Дементьевка, Рубежное, Дуванка, Мосьпаново, Русская Лозовая, Чугуев, Клугино-Башкиревка. Нанес авиаудары возле Залимана и Мосьпанова.

Украинские защитники отбили вражеские штурмовые действия в районах Спорного и Национального природного парка Святые Горы на Краматорском направлении. Они отбросили противника.

На Бахмутском направлении враг совершает артиллерийские обстрелы. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Семигорье завершились для врага потерями и отступлением. Но подразделения противника пытаются вести наступление в направлении Покровского, боевые действия продолжаются.

Враг совершал обстрелы из артиллерии и танков по линии столкновения на Южнобужском направлении. Также нанес авиаудары возле Большого Артакового, Калуги и Ольгиного. Вел воздушную разведку БПЛА.

В акватории Черного моря вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр. Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 153-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW, Генштаб ВСУ