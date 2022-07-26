Июль, 26 в 11:20

Российские военные обстреляли курортный поселок Затока в Одесской области. Видео, на которых видны последствия вражеских обстрелов, обнародовал президент Владимир Зеленский.

На кадрах можно увидеть разрушенные дома и как где-то еще тлеет огонь после утренних прилетов.

— Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый “освободитель”, который разрушает нашу жизнь, — подчеркнул президент.

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Напомним, утром 26 июля российские самолеты стратегической авиации нанесли удар по Одесчине.

В Оперативном командовании Юг сообщили, что россияне попали в частные здания прибрежных сел, в результате чего произошел пожар.

Из-за ракетных обстрелов Одесчины пострадал один человек.