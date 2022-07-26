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Факты / Украина

Максимальная международная изоляция РФ: в ОП назвали пять целей Украины в войне

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Михайло Подоляк

Итогом войны с РФ должен стать не просто разгром российской армии, но и максимальная международная изоляция кремлевского режима.

Так считает советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он назвал пять целей украинского контраступления:

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  • Изгнание России из Украины.
  • Ликвидация криминальных анклавов и серых зон.
  • Демилитаризация России.
  • Уничтожение репутации “империи зла”.
  • Превращение России в изолированный “лагерь для своих”.


Подоляк уверен, что Украина обязательно достигнет указанных целей.

Ранее он заявлял, что Украина оставляет в прошлом эру российского лобби. По его мнению, безнаказанное зло возвращается, а непоправимые ошибки – повторяются.

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Фото: Офис президента

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