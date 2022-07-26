Максимальная международная изоляция РФ: в ОП назвали пять целей Украины в войне
Итогом войны с РФ должен стать не просто разгром российской армии, но и максимальная международная изоляция кремлевского режима.
Так считает советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
Он назвал пять целей украинского контраступления:
- Изгнание России из Украины.
- Ликвидация криминальных анклавов и серых зон.
- Демилитаризация России.
- Уничтожение репутации “империи зла”.
- Превращение России в изолированный “лагерь для своих”.
Спеціальна військова КОНТР-операція ???????? обов’язково досягне своїх цілей.
1. Вигнання Росії з України.
2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон.
3. Демілітаризація Рф.
4. Знищення репутації «імперії зла».
5. Перетворення Росії на ізольований «табір для своїх».
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 26, 2022
Подоляк уверен, что Украина обязательно достигнет указанных целей.
Ранее он заявлял, что Украина оставляет в прошлом эру российского лобби. По его мнению, безнаказанное зло возвращается, а непоправимые ошибки – повторяются.
Фото: Офис президента