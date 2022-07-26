Июль, 26 в 12:55

Итогом войны с РФ должен стать не просто разгром российской армии, но и максимальная международная изоляция кремлевского режима.

Так считает советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он назвал пять целей украинского контраступления:

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Изгнание России из Украины.

Ликвидация криминальных анклавов и серых зон.

Демилитаризация России.

Уничтожение репутации “империи зла”.

Превращение России в изолированный “лагерь для своих”.

Спеціальна військова КОНТР-операція ???????? обов’язково досягне своїх цілей. 1. Вигнання Росії з України.

2. Ліквідація кримінальних анклавів та сірих зон.

3. Демілітаризація Рф.

4. Знищення репутації «імперії зла».

5. Перетворення Росії на ізольований «табір для своїх». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 26, 2022



Подоляк уверен, что Украина обязательно достигнет указанных целей.

Ранее он заявлял, что Украина оставляет в прошлом эру российского лобби. По его мнению, безнаказанное зло возвращается, а непоправимые ошибки – повторяются.

Фото: Офис президента