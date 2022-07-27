На Закарпатье создали первый в Украине “земельный банк”

Июль, 26 в 22:23

На Закарпатье создали и зарегистрировали первый в Украине “земельный банк” для строительства жилья для переселенцев и релокации бизнеса. Об этом заявил глава Закарпатья Виктор Микита.

— 25 марта все областные военные администрации получили четкую задачу – найти и выделить землю для перемещенных компаний и под строительство временного жилья для вынужденных переселенцев. И начать подготовительные работы по реализации соответствующей программы поддержки. Эта задача нами выполнена в полном объеме, – сообщил Виктор Микита.

Какое количество земли вошло в “земельный банк” и где она расположена, в Закарпатской ОВА пока не разглашается. Только добавляют, что провели большую работу, чтобы найти, проанализировать и аккумулировать необходимые земельные участки. Они имеют государственную и коммунальную форму собственности. Эта земля будет иметь три основных направления использования. Первый – строительство временного многоквартирного жилья для нужд внутренне перемещенных лиц. С начала полномасштабной войны область приняла более полумиллиона украинцев, сбежавших сюда от обстрелов. Тысячи людей до сих пор живут в спортивных комплексах и учебных заведениях.

– Наш приоритет – переселение этих людей и создание для них надлежащих условий для проживания, – добавляет Виктор Микита.

Второе направление использования земли – для перемещения релокированных предприятий и создания технопарков. И третье – для организации сельскохозяйственного кластера.

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– Технопарков на территории области будет несколько. Это площадки со всеми подведенными коммуникациями и необходимыми условиями для размещения там релокированных предприятий. Вокруг этих технопарков будет развиваться инфраструктура. Здесь будут строить дома для работников этих перемещенных компаний, — рассказал в эксклюзивном комментарии Фактам Роман Молдавчук, начальник управления информационной деятельности Закарпатской ОВА.

Такие ячейки должны стать двигателем для привлечения капиталов. И это не только деньги, но и рабочая сила, технологии и инновации. Все то, чего в области не было.

— Наши усилия, надеемся, будут иметь мультипликаторный эффект. Влекут развитие в различных отраслях — торговле, сфере услуг. Таких ячеек, технопарков, в области будет несколько. У них будет кластерная структура, — объясняет Роман Молдавчук.

Руководство Закарпатья уверяет, что уже готово ко второму этапу, предусматривающему строительство жилья или передачу готовых объектов под заселение в квартиры. А также дальнейшую релокацию производственных мощностей предприятий в Закарпатье.

Источниками финансирования внутри проекта могут быть государственный бюджет, грантовые средства и инвестиции.

– Мы используем все имеющиеся возможности и пути для успешной реализации программы поддержки релокированного бизнеса и ВПЛ на территории Закарпатской области, – говорит Виктор Микита.