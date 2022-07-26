Июль, 26 в 9:30

Чтобы закрепиться в Луганской области, оккупанты с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не подчиняются.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что разбивая сразу по несколько улиц, россияне улучшают свое тактическое положение для наступления на Донбасс.

По словам Гайдая, вчера россияне попали четырьмя ракетами, организовали два массивных артиллерийских обстрела, а также дважды применяли минометы там, где им удалось несколько приблизиться.

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— Вся страна видела, что оккупанты оставляют лишь пепел как от крупных городов, так и от совсем маленьких населенных пунктов. Или то, что они сделали с Врубовкой, когда нужно было быстрее прорваться в Лисичанск. Или с Новотошковским, где осталось всего 10 человек из числа местного населения, еще в апреле. Российской армии безразлично, что будет в селе или городе завтра, они калечат жизнь даже тем, кто их ждал все эти годы, — написал он.

Гайдай добавил, что за минувшие сутки ВСУ отбили три-четыре штурма со стороны россиян, на пятом направлении бои продолжаются до сих пор.

— Уже почти месяц, как враг подошел почти на границу нашего региона, чтобы ее пересечь, жертвует всеми резервами и сжигает села на Луганщине и Донетчине. Оккупантам не нужны люди – нужен референдум, скольких бы жителей они ни убили и ни оставили без крова, — написал глава Луганской ОВА.

Источник: Сергей Гайдай