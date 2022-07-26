Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Российские оккупанты ночью накрыли огнем Днепропетровщину

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Российские оккупанты ночью накрыли огнем Днепропетровщину

Российские захватчики ночью 26 июля обстреляли Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

— Ночь бесконечных воздушных тревог и обстрелов. Российская армия ударила по Криворожскому и Никопольскому районам, – отметил он.

По словам Резниченко, в Широковской общине враг попал из ствольной артиллерии по селу Кошевому. Повреждена линия электропередачи. В то же время люди не пострадали.

Сейчас смотрят

Кроме того, оккупанты накрыли огнем из РСЗО Красногригорьевскую и Марганецкую общины. Обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, что 26 июля враг нанес массированный обстрел по югу Украины. Пострадали Одесская и Николаевская области.

Читайте
Оккупанты ночью обстреляли Харьков: что известно о ситуации в городе

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 153-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Валентин Резниченко

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка