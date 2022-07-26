Июль, 26 в 8:52

Российские захватчики ночью 26 июля обстреляли Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

— Ночь бесконечных воздушных тревог и обстрелов. Российская армия ударила по Криворожскому и Никопольскому районам, – отметил он.

По словам Резниченко, в Широковской общине враг попал из ствольной артиллерии по селу Кошевому. Повреждена линия электропередачи. В то же время люди не пострадали.

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Кроме того, оккупанты накрыли огнем из РСЗО Красногригорьевскую и Марганецкую общины. Обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, что 26 июля враг нанес массированный обстрел по югу Украины. Пострадали Одесская и Николаевская области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 153-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Валентин Резниченко