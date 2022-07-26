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Факты / Украина

В Херсоне и части области исчезла интернет-связь, вероятно отключили военные РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
херсонщина

На территории временно оккупированного Херсона и части области около 10.00 исчезла интернет-связь.

Об этом сообщил председатель облсовета Александр Самойленко. Вероятно, военные РФ отключили связь, чтобы жители не передавали информацию ВСУ.

Впрочем, не исключается возможность технического сбоя.

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— В Херсоне и части области около 10 часов исчезла интернет-связь. Вероятно, военные РФ отключили его, чтобы помешать херсонцам передавать информацию ВСУ, — сообщил Самойленко.

Напомним, что несколько дней назад оккупанты заблокировали Google в Херсонской области. Также россияне отключили YouTube и Viber, назвав эти сервисы “вредными”.

Кроме того, на оккупированной территории Запорожской области захватчики заблокировали социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube.

По словам оккупантов, эти ресурсы якобы блокируют “достоверную информацию о возобновлении жизни региона и призывают к насилию”.

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Фото: Людмила Денисова

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