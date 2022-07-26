В Херсоне и части области исчезла интернет-связь, вероятно отключили военные РФ
На территории временно оккупированного Херсона и части области около 10.00 исчезла интернет-связь.
Об этом сообщил председатель облсовета Александр Самойленко. Вероятно, военные РФ отключили связь, чтобы жители не передавали информацию ВСУ.
Впрочем, не исключается возможность технического сбоя.
— В Херсоне и части области около 10 часов исчезла интернет-связь. Вероятно, военные РФ отключили его, чтобы помешать херсонцам передавать информацию ВСУ, — сообщил Самойленко.
Напомним, что несколько дней назад оккупанты заблокировали Google в Херсонской области. Также россияне отключили YouTube и Viber, назвав эти сервисы “вредными”.
Кроме того, на оккупированной территории Запорожской области захватчики заблокировали социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube.
По словам оккупантов, эти ресурсы якобы блокируют “достоверную информацию о возобновлении жизни региона и призывают к насилию”.
Фото: Людмила Денисова