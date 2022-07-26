Июль, 26 в 11:12

Украина вернула еще 25 тел павших защитников с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

– Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула тела еще 25 своих защитников, — отметили в министерстве.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко с другими силовыми структурами Украины.

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В министерстве добавили, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Пока других подробностей не сообщили.

Напомним, что на прошлой неделе в Украину удалось вернуть еще 45 погибших воинов, отдавших свою жизнь, защищая наш народ от российского врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 153-е сутки.

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