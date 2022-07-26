Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

ВСУ уничтожили еще 170 оккупантов и вертолет: потери россиян в войне против Украины

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны украинские защитники уничтожили уже около 39 870 российских оккупантов. За прошедший день ликвидировали еще 170 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Кроме того, за прошлые сутки армия РФ потеряла семь танков, один вертолет, четыре артиллерийские системы и три БПЛА.

Ориентировочные боевые потери РФ в войне против Украины:

Сейчас смотрят
  • танки – 1 737 (+7);
  • боевые бронированные машины – 3 959 (+9);
  • артиллерийские системы – 880 (+4);
  • РСЗО – 258 (+1);
  • средства ПВО – 117 (+1);
  • самолеты – 222;
  • вертолеты – 189 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3);
  • крылатые ракеты – 174;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 835 (+3);
  • специальная техника – 75 (+2).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 153-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка