Июль, 26 в 10:21

С начала полномасштабной войны украинские защитники уничтожили уже около 39 870 российских оккупантов. За прошедший день ликвидировали еще 170 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Кроме того, за прошлые сутки армия РФ потеряла семь танков, один вертолет, четыре артиллерийские системы и три БПЛА.

Ориентировочные боевые потери РФ в войне против Украины:

Сейчас смотрят

танки – 1 737 (+7);

боевые бронированные машины – 3 959 (+9);

артиллерийские системы – 880 (+4);

РСЗО – 258 (+1);

средства ПВО – 117 (+1);

самолеты – 222;

вертолеты – 189 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3);

крылатые ракеты – 174;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 835 (+3);

специальная техника – 75 (+2).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 153-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.