Июль, 27 в 0:24

Два лучших летчика президента РФ Владимира Путина погибли от ракет РСЗВ HIMARS в Украине.

Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Издание пишет, что речь идет о 41-летнем Максиме Потемине, летчике истребителя в звании подполковника, который погиб 8 июля, когда его кортеж был обстрелян высокоточной реактивной артиллерией в Донецке.

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Считается, что в результате той же атаки погиб 54-летний полковник Анатолий Стасюкевич, также летчик истребителя.

О гибели офицеров было известно ранее, но о том, что они были убиты из HIMARS, стало известно только в выходные от отца Потемина Алексея.

Предполагается, что удар ВСУ был совершено при содействии западной разведки, пишет DM.

Алексей Потемин, председатель Волгоградской областной федерации парашютного спорта, сказал местным СМИ: “В машину моего сына попала ракета HIMARS”.

Подполковник Сергей Михайлов, 42 года, командовавший мотострелковым батальоном, также был убит в Украине, но погиб отдельно от Потемина и Стасюкевича.

Максим Потемин был женат и имел двоих детей — 15-летнего сына и 8-летнюю дочь. Кремль посмертно наградил его орденом Мужества, который присуждается за самоотверженные действия, проявленные в отваге и мужестве.

Наталья Дуддинка, его крестная мать, сказала, что его гибель причинила ей “огромное, огромное горе”, добавив: “Нет слов, чтобы выразить эту боль”.

При этом Анатолий Стасюкевич, начальник штаба 1-й гвардейской Барановичской Краснознаменной смешанной авиационной дивизии, был военным летчиком в третьем поколении, пишет издание. Он летал в одной части с Потеминым, которая базировалась в Крымске, Краснодарский край.

Гибель этой троицы стала последней среди военной элиты России, вызванной HIMARS — системой высокоточной реактивной артиллерии, переданной Украине от США, которая появилась на поле боя около месяца назад.

Украинские военные используют это оружие для нанесения ударов по российским командным пунктам и складам боеприпасов глубоко за линией фронта, которые ранее находились вне зоны досягаемости.

— Говорят, что Владимир Путин был разгневан эффективностью ракет, поскольку его заверили, что российская противоракетная оборона последнего поколения сможет их сбить, — отмечает издание.

В действительности, система ППО С-400 практически не обеспечила никакой защиты от них. Ночные ракетные налеты на склады с боеприпасами вызывают огромные взрывы по всему восточному Донбассу.

Тем временем удары по командным пунктам, судя по всему, уничтожили сразу десятки российских офицеров, включая одного генерала.

После этих ударов наступление России на Донбассе практически остановилось, поскольку она не может провести массированные артиллерийские обстрелы, которым приписывали предыдущие успехи.

Данные NASA показывают, что за последние две недели количество артиллерии, используемой на Донбассе, заметно сократилось, в то время как путинские войска добились очень незначительных территориальных успехов.

Это позволило высвободить украинские войска для атак в других местах — прежде всего, на юге в районе Херсона, где готовится крупная контратака.

По мере усиления украинских атак растут и российские потери. По официальным данным Генштаба ВСУ Россия потеряла уже практически 40 тысяч военных.

При этом некоторые российские Telegram каналы, ссылаясь на источники в Кремле, пишут, что цифры потерь составляют около 56,5 тыс. погибших среди армии РФ. Эти цифры включают в себя 43 тыс. регулярных российских солдат, 11,4 тыс. частных военных наемников и еще 2 тыс. бойцов Росгвардии.

— Если данные подтвердятся, это будет означать, что с начала “спецоперации” Путина в феврале погибла примерно треть всех российских военнослужащих, — отмечает DM.

Глава британских вооруженных сил адмирал сэр Тони Радакин недавно заявил, что в России за время войны выбыло из строя 50 тыс. солдат.

Однако эта цифра включает в себя как погибших, так и раненых. Новая цифра относится только к погибшим.

Более высокая цифра погибших также подразумевает еще большее количество раненых, что значительно затрудняет способность Путина вести войну в будущем.