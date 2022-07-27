Июль, 27 в 14:16

На 154-е сутки полномасштабного вторжения РФ бьет из танков, ствольной и реактивной артиллерии, а также наносит авиаудары по объектам гражданской и военной инфраструктуры Украины.

Карта боевых действий в Украине на 27.07.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Вместо этого оккупанты обстреляли районы Николаевки, Толстодубового, Волфино, Сеньковки и ряда других населенных пунктов.

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Периодически армия РФ прибегала к воздушной разведке позиций Сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Харькова, Чугуева, Шевелевки, Краснополья.

По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в настоящее время РФ пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений посредством возведенных через водные преграды понтонных переправ.

На Славянском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты били по районам населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Долина, Чепель, Великая Камышеваха, Адамовка, Мазановка, Гусаровка.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Кривой Луки, Закотного, Спорного, Григорьевки, Татьяновки.

Авиаудар россияне нанесли вблизи Серебрянки. Кроме того, в этом направлении российские захватчики активно привлекали беспилотник.

Штурмовые действия в районе Верхнекаменского обернулись для россиян поражением, после чего они были вынуждены отойти.

На Бахмутском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Бахмута, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Покровского и Нью-Йорка.

Стрелковые бои в районе Соледара, так же, как и разведка боем у Семигорья, оказались для армии РФ неудачными. Потерпев огненное поражение и потери, оккупанты отошли.

Сейчас в районах Семигорья и Кодемы ведутся бои.

Обстреляли оккупанты гражданскую и военную инфраструктуру и в районах населенных пунктов Пески, Времьевка, Красногоровка, Марьинка, Карловка, Опытное, Угледар, Гуляйполе, Каменское на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

В районе Павлограда украинская сторона зафиксировала вражеский беспилотник.

На Южнобужском направлении РФ стремится помешать продвижению украинских войск и активно вовлекает беспилотник к воздушной разведке.

Систематически под вражеским огнем находятся районы вблизи Осокоровки, Трудолюбовки, Токарево, Киселевки, Партизанского, Кавказа, Лозового, Прибугского, Поляны и Лупарево.

Авиаудары пришлись возле Любомировки и Новониколаевки.

Отошли оккупанты после безуспешных штурмовых действий в районе Белогорки.

Потери РФ на 27 июля 2022 года

личного состава – около 40 070 (+200),

танков ‒ 1 738 (+1),

боевых бронированных машин ‒ 3 971 (+12),

артиллерийских систем – 883 (+3),

реактивных систем залпового огня – 258,

средств противовоздушной обороны – 117,

самолетов – 222,

вертолетов – 190 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 726 (+4),

крылатых ракет – 174,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 847 (+12),

специальной техники – 75.

Полномасштабная война в Украине длится уже 154-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.