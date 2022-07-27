Комитет Рады поддержал назначение Костина генпрокурором

Июль, 27 в 12:22

Комитет по правоохранительной деятельности поддержал кандидатуру нардепа Андрея Костина на должность генерального прокурора Украины.

Об этом сообщила представитель Слуги народа Юлия Палийчук.

— Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представленный президентом Украины проект Постановления О предоставлении согласия на назначение президентом Украины Андрея Костина на должность генерального прокурора, — говорится в ее Telegram-канале.

В свою очередь, народный депутат Алексей Гончаренко сообщает, что за кандидатуру Костина проголосовали 17 нардепов.

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По его словам, новым главой комитета по вопросам правовой политики вместо Андрея Костина станет депутат фракции Слуги народа – Денис Маслов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления №7593, которым предлагает назначить нардепа Андрея Костина генпрокурором.