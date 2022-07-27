Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Границу с Беларусью на Волыни укрепили и оснастили камерами с тепловизорами – ОП

Анастасия Гевко, редактор ленты
Границу с Беларусью на Волыни укрепили и оснастили камерами с тепловизорами – ОП

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что границу Украины с Беларусью на Волыни укрепили и оснастили камерами с тепловизорами.

Он сообщил у себя в Telegram, что до войны планировалось реализовать проект по оборудованию границы не только фортификационными сооружениями, но и специальными средствами слежения уже в 2022 году.

– Военные обустроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами слежения. Здесь применили и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн, – сообщил он.

Также в Волынской области работают пункты пропуска. Тимошенко сообщил, что видел мариупольцев, которых оккупационные власти “эвакуировали” на территорию России. Из-за этого люди вынуждены были пересекать границу со стороны белорусов и пользоваться пограничными пунктами пропуска на Волыни.

Сейчас смотрят

– Конечно, граница защищена и на Сумщине, и на Черниговщине, и на Киевщине, и на Житомирщине, и на Ровенщине, и, конечно, на Волыни. Но современной системой слежения могут похвастаться не все. Будем закрывать этот вопрос, чтобы мониторинг ситуации был на самом высоком уровне, – отметил Тимошенко.

Читайте
Удары по Антоновскому мосту и пострадавшие от обстрела РФ в Харькове: что происходит на 154-й день войны (онлайн)

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка