Границу с Беларусью на Волыни укрепили и оснастили камерами с тепловизорами – ОП
Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что границу Украины с Беларусью на Волыни укрепили и оснастили камерами с тепловизорами.
Он сообщил у себя в Telegram, что до войны планировалось реализовать проект по оборудованию границы не только фортификационными сооружениями, но и специальными средствами слежения уже в 2022 году.
– Военные обустроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами слежения. Здесь применили и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн, – сообщил он.
Также в Волынской области работают пункты пропуска. Тимошенко сообщил, что видел мариупольцев, которых оккупационные власти “эвакуировали” на территорию России. Из-за этого люди вынуждены были пересекать границу со стороны белорусов и пользоваться пограничными пунктами пропуска на Волыни.
– Конечно, граница защищена и на Сумщине, и на Черниговщине, и на Киевщине, и на Житомирщине, и на Ровенщине, и, конечно, на Волыни. Но современной системой слежения могут похвастаться не все. Будем закрывать этот вопрос, чтобы мониторинг ситуации был на самом высоком уровне, – отметил Тимошенко.