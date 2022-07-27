Границу с Беларусью на Волыни укрепили и оснастили камерами с тепловизорами – ОП

Июль, 27 в 18:36

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко утверждает, что границу Украины с Беларусью на Волыни укрепили и оснастили камерами с тепловизорами.

Он сообщил у себя в Telegram, что до войны планировалось реализовать проект по оборудованию границы не только фортификационными сооружениями, но и специальными средствами слежения уже в 2022 году.

– Военные обустроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами слежения. Здесь применили и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн, – сообщил он.

Также в Волынской области работают пункты пропуска. Тимошенко сообщил, что видел мариупольцев, которых оккупационные власти “эвакуировали” на территорию России. Из-за этого люди вынуждены были пересекать границу со стороны белорусов и пользоваться пограничными пунктами пропуска на Волыни.

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