Июль, 27 в 8:13

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки заставляли российских оккупантов отступать на Востоке и Юге Украины.

Так, армия РФ совершила обстрел неподалеку от Кривой Луки, Закотного, Спорного, Григорьевки, Татьяновки и нанесла авиаудар возле Серебрянки на Краматорском направлении.

Кроме того, оккупанты активно привлекали беспилотник.

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Однако после неудачного штурма района населенного пункта Верхнекаменское российские захватчики вынуждены были отойти.

Безуспешными были для россиян стрелковые бои и в районе Соледара на Бахмутском направлении.

Вблизи Семигорья армия РФ провела разведку боем, но, понеся огневое поражение и потери, отошла.

По состоянию на 27 июля в районах Семигорья и Кодемы ведутся бои.

Под вражеским обстрелом накануне находилась гражданская инфраструктура в районах Бахмута, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Покровского и Нью-Йорка.

Систематически под вражеским огнем находилась районы вблизи Осокоровки, Трудолюбовки, Токарева, Киселевки, Партизанского, Кавказа, Лозового, Прибужского, Поляны и Лупаревого на Южнобужском направлении.

Авиаудар пришелся вблизи Любомировки и Новониколаевки.

Враг пытается помешать продвижению украинских войск и активно использует беспилотник для воздушной разведки.

Однако штурмовые действия РФ в районе Белогорки были безуспешными, после чего оккупанты были вынуждены отойти.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 154-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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